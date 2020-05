Motociclista morre em acidente na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Nova Esperança, na região Noroeste de Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima, identificada como Jales Moreira da Cruz Junior, conduzia uma motocicleta pela Avenida Perimetral Norte e seguia no sentido Jardim Nova Esperança/ Goiânia 2.

Em determinado momento, por motivos ignorados, o homem derivou para o lado esquerdo, chocou-se com a defensa metálica e foi arremessado para o outro lado defensa, já na pista contrária.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMGO) foi acionado para prestar socorro à vítima, que não resistiu e teve o óbito constatado no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Além do motociclista que morreu em acidente na Avenida Perimetral Norte, um passageiro também morreu em batida na GO-060, em Goiânia

Um grave acidente foi registrado na noite de segunda-feira (18/5), no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Um motociclista bêbado se envolveu em um acidente e o passageiro morreu na GO-060.

Conforme informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o piloto, de 33 anos, conduzia uma motocicleta pela rodovia GO-060, quando bateu contra um guard rail em um trecho mais estreito da via.

Com o impacto, os dois ocupantes caíram da motocicleta, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o piloto foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Diante dos fatos, os policiais da Dict foram até a unidade de saúde para que o motociclista fizesse o teste do bafômetro, que deu resultado positivo para embriaguez ao volante, com 0.61mg/L. Entretanto, por causa da gravidade das lesões, ele seria encaminhado para o centro cirúrgico, por isso ainda não foi encaminhado para a delegacia.