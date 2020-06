Aulas na Rede Municipal de Goiânia seguem suspensas até 30 de junho

A Prefeitura de Goiânia informa que as aulas nas unidades de Educação Infantil e Fundamental da capital continuam suspensas até o dia 30 de junho, em obediência ao Decreto 9653 (de 19 de abril de 2020), do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.

As férias escolares seguem mantidas no mês de julho, conforme recomendado por nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde e nota técnica do Conselho Estadual de Educação emitida no último sábado (30).

De acordo com o secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, as aulas presenciais têm previsão otimista de retorno em agosto, contudo, isso dependerá da situação epidemiológica do Estado. Todas as medidas serão constantemente acompanhadas pelo Gabinete de Gestão de Crise Covid-19 e podem ser reavaliadas de acordo com a evolução do quadro epidemiológico do novo coronavírus.

A medida atende o protocolo instituído pelo Governo Estadual de prevenção à disseminação do novo Coronavírus (covid-19).