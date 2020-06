O município de Caldas Novas registrou a segunda morte por coronavírus na tarde desta segunda-feira (1/6). Trata-se de uma idosa, de 62 anos. A informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Magal por meio das redes sociais.

Conforme informações, a moradora de Caldas Novas foi contaminada no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) onde esteve internada para uma cirurgia. Ela apresentou sintomas quando retornou pra casa no início do mês de maio.

Entretanto, o estado de saúde a vítima agravou e ela precisou ser levada para o Hospital das Clínicas em Goiânia, onde morreu na tarde desta segunda-feira (1°).

Além disso, também foi confirmado mais um caso de contaminação pelo coronavírus na cidade, totalizando 12 pessoas infectadas. O caso é de um servidor público, de 43 anos, que testou positivo em teste rápido. Ele está em isolamento domiciliar e seus familiares e contatos estão sendo monitorados.

No dia que Caldas Novas registra segunda morte por coronavírus, novo decreto é publicado

Nesta segunda-feira (1/6), a Prefeitura de Caldas Novas publicou um novo decreto que prorroga o período de suspensão das aulas presenciais no município. Conforme o documento, as aulas presenciais ficam suspensas até o dia 30 de junho em todas as instituições de ensino, da rede pública e privada. As férias seguem mantidas para o mês de julho.

Além disso, foi prorrogado até o dia 30 de junho o prazo para autorização de teletrabalho aos servidores públicos municipais com mais de 60 anos, gestantes e portadores de doenças imunossupressoras. A suspensão de cobrança do estacionamento rotativo (área azul), também teve o prazo estendido para 30 de junho.

Outros prazos previstos no penúltimo decreto também foram modificados. O documento pode ser conferido no site da Prefeitura de Caldas Novas.