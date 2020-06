Casal abandona filhos em carro após batida em muro de casa, em Anápolis 

Um casal abandonou os filhos pequenos dentro de um carro após o veículo invadir o muro de uma casa, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O acidente ocorreu na noite deste domingo (31/5), enquanto o motorista fugia da BR-060, onde havia provocado uma outra batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 32 anos, que conduzia um GM Corsa, provocou um acidente de pequena proporção na rodovia, em Anápolis, mas acabou fugindo do local sem prestar assistência.

A mulher que foi vítima do motorista comunicou o ocorrido à PRF e, pouco tempo depois, os policiais encontraram o carro batido após derrubar o muro de uma residência, já dentro da cidade.

Para fugir do flagrante, o condutor abandonou o carro e deixou duas crianças de 5 e 10 anos e sua esposa, que, momentos depois, também deixou os menores no local e saiu em busca do companheiro.

Em vistoria, os policiais encontraram várias latas de cervejas dentro do carro. Ainda conforme a corporação, pouco tempo depois, a mãe das crianças voltou ao local da batida.

Ela informou aos agentes que seu companheiro não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo está com a documentação vencida e com os pneus lisos. O carro foi apreendido.

