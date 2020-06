Começa hospedagem de profissionais de saúde em hotéis de Goiânia

A partir desta segunda-feira (1º/6), os profissionais de saúde do Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp) e Hospital de Doenças Tropicais (HDT) já podem se hospedar em hotéis de Goiânia. A informação foi divulgada pelo governo estadual, por meio da Goiás Turismo e Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Ao menos 200 servidores devem ser beneficiados.

De acordo com o comunicado, o Programa Hotéis Mais Saúde é voltado aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. De imediato, 37 profissionais ficarão hospedados no Hotel La Residence, localizado no Setor Oeste, em Goiânia. Os quatros foram aligados pelo Estado.

Ainda conforme a gestão estadual, a contratação por 60 dias, feita com dispensa de licitação devido à urgência, foi feita em consideração a proximidade com as unidades de saúde e o menor preço. A média da diária ficou em R$ 90, abaixo do valor de mercado. Segundo as informações, o Estado economizou 35,71%.

Profissionais de saúde interessados no programa já podem fazer o check-in nos hotéis, diz comunicado

Com a abertura do programa, a partir desta segunda-feira, 1º de junho, os profissionais de saúde que demonstraram interesse já podem fazer o check-in nos hotéis. Os quartos estão higienizados seguindo protocolos rígidos de segurança. De acordo com a SES-GO, os responsáveis já passaram por treinamento, realizado pela Superintendência de Vigilância em Saúde.

Para receber os profissionais, o governador Ronaldo Caiado (DEM), o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, assinaram um cartão de boas-vindas, com a seguinte mensagem:

Seja muito bem-vindo! Tudo aqui foi preparado com cuidado, seguindo os protocolos e com muito carinho para te receber: um local seguro e acolhedor para você, profissional de saúde, descansar e recuperar as forças para retomar a luta diária pela vida. Nós, do Governo de Goiás, através da Goiás Turismo e da Secretaria da Saúde, somos gratos a você, que está na linha de frente na guerra contra o novo coronavírus. Juntos venceremos essa batalha!.

Programa Hotéis Mais Saúde

O presidente da Goiás Turismo reforçou que, além de garantir mais segurança para os trabalhadores e seus familiares, o Programa Hotéis Mais Saúde também vai beneficiar os estabelecimentos que passam por dificuldades financeiras devido os efeitos da pandemia.

Fabrício Amaral disse também que a Goiás Turismo continua com o processo de contratação de outros hotéis interessados em participar do programa.