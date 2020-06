Criança de 5 anos é diagnosticada com covid-19, em Anápolis

Uma criança de 5 anos testou positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em boletim deste domingo (31/5).

Até ontem, ainda de acordo com o informe epidemiológico, Anápolis registrou 218 casos da doença, sendo que 109 pacientes já se recuperaram. Outras 100 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus continuam em isolamento domiciliar e quatro estão internados. Cinco pessoas morreram vítimas da doença no município.

Criança de 5 anos diagnosticada com covid-19, em Anápolis, está em isolamento com familiares

Ainda de acordo com a nota da SMS de Anápolis, a criança de 5 anos diagnosticada com a covid-19 é uma menina, que está em isolamento domiciliar com seus contatos diretos.

O município Anápolis investiga 920 casos suspeitos, sendo que cinco estão internados e 915 em isolamento domiciliar. Conforme o boletim, os casos descartados por exame laboratorial são 645. Cinco casos confirmados são de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que, segundo o boletim informativo sobre a situação do coronavírus na cidade, divulgado neste domingo, 31, Anápolis tem 218 casos confirmados da doença. A notificação mais recente é referente a uma criança do sexo feminino de cinco anos que está em isolamento domiciliar com seus contatos diretos.

Até as 17h do dia de hoje, dos 218 confirmados, 109 estão curados, 100 estão em isolamento domiciliar, quatro estão internados e cinco foram à óbito. Anápolis conta com 920 casos suspeitos, sendo que cinco estão internados e 915 em isolamento domiciliar. Casos descartados por exame laboratorial são 645. Cinco casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.

Casos de covid-19 em Goiás

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), deste domingo (31), Goiás tinha registro de 3.702 casos de covid-19. Destes, haviam 124 óbitos confirmados.

Até a manhã desta segunda-feira (1/6), de acordo com dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás já tem confirma 3.743 casos da doença e investiga outros 22.534.