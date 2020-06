Em maio, Goiás registra mais de 2,8 mil casos de covid-19

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), somente no mês de maio, Goiás registrou mais de 2,8 mil casos de covid-19.

Nos primeiros dias do mês, os números ainda eram discretos, mas a marca de mil pessoas infectadas foi registrada no dia 6 de maio, quando foram contabilizados 102 casos dentro de 24 horas.

Nos dias 13, 14 e 15 de maio o número de infectados passou de 100 por dia, sendo 110, 198 e 149, respectivamente. Na primeira quinzena de maio, foram registrados 791 casos de coronavírus.

Após três dias de queda na quantidade de casos em 24 horas, no dia 19/5 o estado passou a marca de 2 mil infectados, dia que também bateu o recorde de contaminados, registrando 203.

Dez dias após registrar 791 pessoas infectadas, o número de casos dobrou no Estado, pois no dia 25 de maio já eram 1.641 pessoas infectadas, 880 a mais do que o registrado até o dia 15 de maio.

No dia 28, o Estado passou a marca de 3 mil casos confirmados de coronavírus, dia que também bateu um novo recorde de contaminados em 24 horas, chegando a 233.

No dia seguinte (29/5), mais um recorde, sendo 245 infectados em um dia. No dia 30 de maio, o número chegou a 243. Dia 31 a 117. No total, o mês de maio somou 2.861 contaminados pela covid-19.

Até a manhã desta segunda-feira (1/6), Goiás conta com 3.850 casos confirmados de coronavírus, segundo dados da plataforma Covid-19.

Além de Goiás registrar mais de 2,8 mil casos de covid-19 em maio, 95 mortes também foram confirmadas

No mês de maio foram registradas 95 mortes em decorrência do coronavírus. No dia 1º de maio, 29 mortes eram contabilizadas, mas até a tarde do último domingo (31/5), o número subiu para 124.

O recorde de mortes diárias também foi registrado em maio, mais especificamente no dia 22, quando foram contabilizados dez óbitos em apenas 24 horas.

Até o momento, conforme dados do Governo Estadual, na plataforma Covid-19, 124 pessoas morreram por causa do novo agente do coronavírus.