Um flagrante de um racha na BR-060 rendeu multa de cerca de R$ 21 mil, em Abadiânia, em Goiás. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informações, o flagrante aconteceu na tarde do último domingo (31/5), quando os agentes estavam em patrulhamento pela região. Os motociclistas conseguiram fugir por um matagal após abandonarem os veículos.

Os suspeitos foram flagrados cometendo ao menos sete infrações, que juntas somam cerca de R$ 21 mil. As motocicletas foram apreendidas e as infrações são por dirigir perigosamente, disputar corrida, transitar pela contramão, desobedecer ordens de autoridades, entre outras.

Como aconteceu o flagrante de racha na BR-060 rende multa de R$ 21 mil, em Abadiânia

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento pela BR-060, em Abadiânia, quando avistou três motociclistas disputando corrida e realizando diversas manobras entre os veículos, acarretando grave risco à segurança do trânsito.

Durante o racha, os pilotos estavam deitados sobre o banco e se equilibravam com os dois pés para trás. Eles também colocavam os pés no tanque das motocicletas (vídeo abaixo). Além disso, pilotavam com apenas umas das mãos.

De acordo com a PRF, após alguns quilômetros de acompanhamento tático os pilotos abandonaram os veículos e fugiram por um matagal. Mesmo com insistentes buscas, os infratores não foram encontrados.

Diante dos fatos, os veículos foram apreendidos e todos foram autuados por disputar corrida, manobras perigosas, transitar pela contramão, transitar pelo canteiro central, transitar em marcas de canalização, dirigir com apenas uma das mãos e desobedecer ordens emanadas pelas autoridades de trânsito.

Pelas infrações cometidas o valor das multas aplicadas aos três veículos totalizou cerca de vinte e um mil reais.

Veja o vídeo gravado pelos agentes durante a ocorrência:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também registrou foto dos veículos utilizados durante o racha, veja: