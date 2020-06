Goiás registra 172 casos e 3 mortes por covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico atualizando a pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (1/6), Goiás registou mais 172 casos e 3 mortes por covid-19 em 24 horas.

Até o momento, há 3.874 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 197 amostras para análise. Há mais de 23 mil casos suspeitos.

A divulgação do boletim foi feita às 14h, mas a plataforma covid-19 atualizou o número de casos confirmados às 14h20, totalizando 3.929. Os casos que devem entrar no boletim de terça-feira (2/6). No total, 132 cidades contam com casos confirmados de coronavírus.

Do total de casos registrados, há 127 óbitos confirmados em 41 cidades do Estado de Goiás. Há 33 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 234 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No dia que Goiás registra 172 casos e 3 mortes por covid-19, taxa de ocupação de leitos salta para 70%

Na manhã desta segunda-feira (1/6), a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Amorim, informou que a taxa de ocupação de leitos do Estado para pacientes com coronavírus saltou para 70% na última semana. Até então, a taxa se mantinha entre 30% e 50%.

Segundo Flúvia Amorim, Goiás experimentou nos últimos dias um aumento expressivo no número de infectados e internações em leitos, tanto UTIs quanto enfermarias. Enquanto o aumento das internações foi de 41,3%, o de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 foi de 42%.

A superintendente demonstrou uma preocupação com os números atuais, e disse que “um dos grandes fatores que faz com que o número de óbitos aumente é justamente a falta de assistência”. “Desde o começo, estamos trabalhando com isolamento, justamente para manter o número de casos num patamar que consigamos atender a demanda”, completou ela.