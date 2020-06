Guarda Civil de Aparecida recebe armas doadas pela Polícia Rodoviária Federal

Um conjunto de 150 pistolas passou a integrar o arsenal da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia (GCM). Os novos equipamentos foram doados na última sexta-feira, 29, pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás.

Segundo o comandante da GCM, Cândido de Queiroz, as armas de calibre ponto quarenta, modelo PT 100 Millenium, com dois carregadores cada e capacidade de 14 munições cada carregador, vão somar muito a corporação. “Apesar de usadas, todas as armas estão em perfeitas condições de uso e vão ajudar os agentes a proteger a população”, explicou.

O vice-prefeito de Aparecida, Veter Martins, que acompanhou a entrega do armamento destacou a importância dos serviços prestados pela Guarda para o município. “Aparecida conta hoje com 513 guardas civis que auxiliam a Polícia Militar no combate à criminalidade na cidade. Nossos agentes são bem equipados e capacitados para trabalhar, garantido mais segurança à nossa população”, ressaltou