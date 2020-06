Mulher morre em grave acidente na BR-060, em Acreúna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada durante o fim de semana para atender diversas ocorrências em rodovias goianas. Uma morte foi registrada pela PRF em BRs. Trata-se de uma mulher, de 25 anos, que morreu após se envolver em um grave acidente na BR-060, na tarde do último domingo (31/5), entre Acreúna e Indiara, no Sul Goiano.

Conforme informações, um condutor que passava pelo local percebeu sinais de acidente e acionou a polícia, via 191. Ele verificou que havia um veículo na próximo à pista, com o corpo do sexo feminino.

Os agentes da PRF foram até o local e acreditam, preliminarmente, que o acidente aconteceu após o carro sair da pista e capotar. A causa ainda será investigada. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo, que foi encaminhado para a cidade de Rio Verde.

Além da mulher que morreu em grave acidente na BR-060, em Acreúna, outras ocorrências foram registradas em BRs goianas

Durante o fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou 14 acidentes em BRs goianas. As ocorrências foram registradas desde a última sexta-feira (29/5) até a noite de domingo (31/5).

Além disso, no final de semana foram aplicadas 1.120 notificações de multas por infrações diversas, onde 105 motoristas foram autuados por não usarem cinto de segurança, 150 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e 15 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Motociclista morre em acidente na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima, identificada como Jales Moreira da Cruz Junior, conduzia uma motocicleta pela Avenida Perimetral Norte e seguia no sentido Jardim Nova Esperança/ Goiânia 2.

Em determinado momento, por motivos ignorados, o homem derivou para o lado esquerdo, chocou-se com a defensa metálica e foi arremessado para o outro lado defensa, já na pista contrária.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMGO) foi acionado para prestar socorro à vítima, que não resistiu e teve o óbito constatado no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).