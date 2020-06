Bombeiros de quatro cidades goianas testam positivo para covid-19

Goiás tem bombeiros de quatro cidades infectados pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada ao Dia Online pela assessoria do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), na manhã desta terça-feira (2/6). Até o momento, seis militares foram diagnosticados com a infecção e outros nove são monitorados.

De acordo com a corporação, os casos confirmados estão divididos entre Goiânia (1), Jataí (3), Santo Antônio de Goiás (1), já recuperado, e Caldas Novas (1). Os outros nove bombeiros que estão em isolamento são monitorados pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Bombeiros com covid-19 em cidades goianas

Em boletim epidemiológico desta segunda-feira (1º/6), a Prefeitura de Caldas Novas confirmou que familiares do bombeiros diagnosticado com a doença na cidade também testaram positivo para covid 19. Trata-se da esposa, de 43 anos, e dos dois filhos menores do casal, de 6 e 4 anos de idade. Os pacientes estão em isolamento domiciliar e o quadro de saúde de todos é considerado bom.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, uma investigação está sendo realizada para saber a origem da transmissão. Além disso, será realizada a testagem em todos da corporação, familiares e amigos, que mantiveram contato com o servidor nos últimos dias.

Caldas Novas tem, ao todo, dez casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Casos em Jataí, Goiânia e Santo Antônio de Goiás

Em Jataí, onde três bombeiros testaram positivo para a covid-19, são casos 84 confirmados, 157 descartados e sete aguardam resultado de exame. Dos 84 casos confirmados, 44 já se recuperaram, 38 estão com infecção ativa e dois óbitos foram confirmados pela doença.

Santo Antônio de Goiás, de acordo com a plataforma Covid-19, do governo estadual, tem apenas um caso confirmado. Trata-se do bombeiro, que já está recuperado da doença. Outros 20 casos suspeitos são investigados no município.

Já Goiânia, onde um bombeiro testou positivo para a infecção, tem 1.977 casos confirmados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nas últimas 24 horas, a capital confirmou 30 testes com diagnóstico positivo. Ainda conforme o relatório, 686 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. Goiânia tem 63 mortes de pacientes residentes da capital.