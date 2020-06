Casos de covid-19 em Rio Verde passam de 110; veja bairros afetados

Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, já confirmou 113 casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desse total, apenas 26 pacientes já se recuperaram, até o momento. Os números constam no boletim epidemiológico desta segunda-feira (1º/6), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado pela Prefeitura.

De acordo com o documento, dos 113 casos confirmados e que ainda estão em tratamento contra a doença, 78 estão em isolamento domiciliar e sete estão internados; um paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal. Rio Verde tem duas mortes por covid-19 confirmadas.

Casos suspeitos de covid-19 em Rio Verde

O município também investiga outros 71 casos suspeito, sendo que 53 pessoas estão em isolamento domiciliar e 18 estão isoladas em hospitais. Ao todo, Goiás investiga 23.871 notificações suspeitas. Outras 10.230 já foram descartadas.

Segundo a plataforma Covid-19, do governo estadual, até a manhã desta teça-feira (2/6), o estado tem 4.061 casos confirmados da doença. Rio Verde está entre os 133 municípios afetados pelo novo coronavírus.

Bairros de Rio Verde afetados pela covid-19

A partir desta segunda-feira (1/6), Rio Verde passa a divulgar os bairros que registraram casos da doença (lista abaixo). Até o momento, foram confirmados moradores infectados em 41 setores do município.

Durante a atualização do boletim epidemiológico, o prefeito Paulo do Vale pediu para que os moradores respeitem as medidas restritivas. “Agindo assim, você está se protegendo, protegendo sua família e protegendo nossa cidade desse inimigo invisível”, concluiu.