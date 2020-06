Conheça a linha de tratores 6M da empresa John Deere

Assim que as feiras agropecuárias forem retomadas, a John Deere pretende voltar a apresentar a linha de tratores 6M. São cinco modelos com potência de 135 a 210 cavalos no motor, cabine reprojetada seguindo modelos internacionais.

Outra novidade é a suspensão eficaz e opcionais em transmissão que ajudam na a economia do combustível. Além disso, o trator John Deere tem uma tecnologia que permite que todos os modelões desta linha se conectem ao Centro de Operações – plataforma que integra os dados de operação e agronômicos coletados por meio do JDLink.

Outra característica da linha 6M é a potência, além de economia e melhor ergonomia. Segundo a John Deere Brasil, o mercado de tratores de médio porte no Brasil representa cerca de 25% da indústria.

A colheitadeira John Deere também se destaca nas feiras agropecuárias. O equipamento é bastante usado nas lavouras de soja, café, milho e cana-de-açúcar. Conhecida por colhedora ou ceifadeira, essa máquina agiliza a colheita e evita o desperdício de grãos.