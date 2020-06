Corporação homenageia PM de Goiás que morreu por covid-19

A Polícia Militar prestou homenagens fúnebres ao PM de Goiás que morreu em decorrência de covid-19, doença causada pelo coronavírus. Ubirajara Luis de Sales, de 37 anos, veio a óbito na última segunda-feira (1/6), após ser internado numa UTI. A corporação prestou homenagem com um desfile de viaturas.

Pelo site da corporação, a Polícia Militar escreveu que “se solidariza e roga a Deus em sua infinita bondade e misericórdia, que possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos do Soldado Ubirajara Luis De Sales”.

Na publicação, foi postado o vídeo do desfile fúnebre realizado em homenagem ao PM. No vídeo, também há fotos e lembranças de Ubirajara em sua passagem pela corporação policial, assim como imagens de seu sepultamento. Veja aqui.

PM de Goiás que morreu por covid-19 estava há quase seis anos na corporação

O Soldado Ubirajara Luis de Sales, de 37 anos, estava na corporação há quase seis anos e era lotado no 9º BPM / 1º CRPM. Em postagem nas redes sociais, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) lamentou a morte do servidor.

Conforme informações, o diagnóstico positivo do policial foi dado no último dia 22 de maio, dia que foi atendido no Hospital da PM. Ele estava com sintomas leves, portanto foi orientado e medicado. Entretanto, no mesmo ele precisou ser internado no Hospital Goiânia Leste.

O quadro clínico do PM de Goiás evoluiu e no dia 27 de maio ele precisou ser transferido para uma unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu e acabou morrendo nesta segunda-feira (1/6). ” …o nosso policial sofria de asma, o que pode ter interferido no desfecho desfavorável”, informou a Polícia Militar por nota.

Até o momento, 41 casos foram confirmados de na PM de Goiás. Destes, 16 já se recuperaram e 24 estão em tratamento domiciliar.