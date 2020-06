Drive-thru revela mais de 40 infectados pela covid-19, em Senador Canedo

Uma ação rápida realizada por meio de drive-thru nos dias 30 de maio e 1º de junho, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, revelou mais de 40 infectados pela covid-19.

Por meio das redes sociais, o Prefeito Divino Lemes afirmou que a testagem foi feita em 2.400 canedenses, onde a média de contaminados é de 2%, ou seja, mais de 40 testes positivos.

De acordo com a Administração municipal, os pacientes que testaram positivo já estão sendo monitorados e farão exames mais detalhados para confirmação do diagnóstico positivo. “Tem muita gente que tem o contágio e não sabe, mas o melhor remédio é evitar o contato”, disse o prefeito.

Até o momento, Senador Canedo já registrou duas mortes por coronavírus, sendo uma idosa de 85 anos, moradora do Jardim das Oliveiras, e um homem de 56 anos, morador do Jardim de Todos os Santos, que estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Veja a nota na íntegra divulgada pela prefeitura sobre o ação drive-thru que revelou mais de 40 infectados pela covid-19, em Senador Canedo