Goiânia registra mais de 500 profissionais de saúde infectados pela covid-19

Goiânia já registrou 1.977 casos de infecção pelo novo agente do coronavírus, segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (1/6) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Deste total, a capital conta com mais de 500 profissionais de saúde infectados pela covid-19.

Ainda conforme o relatório, 686 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. A SMS não divulgou informações sobre a quantidade específica de profissionais de saúde recuperados da covid-19.

Os profissionais de saúde infectados pela covid-19 em Goiânia

Dos 505 profissionais de saúde contaminados, a maioria são os técnicos de enfermagem, representando 31%. Em seguida estão os médicos (23%), enfermeiros (17%), fisioterapeuta (5%), recepcionista (3%), área administrativa (2%), cirurgião dentista (2%), nutricionista (2%), farmacêutico (2%) e psicólogo (2%). Outras áreas como técnico de laboratório, biomédico, agente comunitário da saúde e assistente social representam apenas 1%.

Coronavírus na capital

Nas últimas 24 horas, a capital confirmou 30 testes com diagnóstico positivo. O documento mostra também 63 óbitos de pacientes residentes da capital, 3 casos a mais do que o número registrado no Informe Epidemiológico do último domingo (31/5).

A maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (34%). Dos 188 pacientes internados pela doença na capital, 114 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os sintomas mais comuns nos pacientes são tosse (58%), febre (55%), dor de cabeça (39%), diarréia (34%), perda de olfato (33%) e dores musculares (31%). Uma investigação epidemiológica foi feita com 918 infectados.

Conforme os dados da SMS, 318 bairros de Goiânia contam casos confirmados da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Dentre 1.977 casos confirmados, 20 casos não foi possível encontrar o bairro por meio do CEP. Veja os dez bairros com mais casos: