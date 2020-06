Goiás bate recorde de mortes por covid-19 e registra 419 infectados em 24h

Infelizmente altos números do novo coronavírus foram registrados no estado na tarde desta terça-feira (2/6). Goiás bateu o recorde de mortes por covid-19 e registrou 419 infectados em apenas 24 horas. Estes são os maiores números registrados desde o início da pandemia.

De acordo com o informe epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 4.293 casos de coronavírus no estado. Nesta segunda-feira (1/6), o número era de 3.874.

Segundo os dados disponibilizados, a maior quantidade de infectados em 24 horas havia sido de 245, registrado no último dia 29 de maio. Entretanto, os casos diários quase dobraram hoje. No Estado, há 24.176 casos suspeitos em investigação. Outros 10.715 já foram descartados.

Até o momento, 136 municípios goianos contam com casos confirmados da covid-19. Outros 90 apresentam casos suspeitos e 20 sem nenhum registro.

Goiás bate recorde de mortes por covid-19

Um outro triste recorde foi batido nesta terça-feira (2/6), Goiás registra um total de 151 mortes em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Em relação ao boletim divulgado ontem (1/6), foram registrados 127 óbitos, são 24 a mais.

Há 33 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 241 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com dados da plataforma covid-19, do governo estadual, 45 municípios goianos já contam com mortes por causa do coronavírus. Outros 9 apresentam casos suspeitos e 192 sem nenhum registro.

Conforme os dados, os homens são a maioria das vítimas, representando 60,9%. As mulheres tem índice de 39,1%.

Isolamento social em Goiás

O isolamento em Goiás chegou novamente ao nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros. O índice registrado foi de 36,3%, de acordo com levantamento da empresa In Loco nesta terça-feira (2/6). Ainda conforme a pesquisa, o Amapá lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 49,3%, único estado com nível amarelo.