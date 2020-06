HCamp de Águas Lindas começa a funcionar nesta quarta-feira (3)

O HCamp de Águas Lindas de Goiás começará a funcionar nesta próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Esse foi o anúncio feito pelo governador Ronaldo Caiado em uma live realizada na última segunda-feira (1/6), que confirmou que a unidade começará a operar e atender pacientes com covid-19 de Goiás e da Região do Entorno do Distrito Federal.

Na transmissão, que contou com a participação do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, e apresentação de Daniel de Paula, Caiado informou que vai convidar autoridades do governo federal para a inauguração.

Porém, antes mesmo que seja definida uma data para o evento de inauguração, a unidade já irá receber pacientes acometidos da doença. O HCamp de Águas Lindas será o segundo público preparado para receber pessoas acometidas da doença provocada pelo novo coronavírus na região do Entorno do DF. Ele foi construído pelo governo federal e entregue ao Governo de Goiás.

Caiado vai convidar Bolsonaro para a inauguração do HCamp de Águas Lindas

De acordo com Ronaldo Caiado na live transmitida ontem, “o hospital já está em condições de começar a operar a partir de quarta-feira”, e o governo do Estado estava “aguardando uma resposta do ministro da Saúde e do presidente da República para marcar essa inauguração o mais rápido possível”.

No mês passado, o governador havia reclamado da demora do governo federal em transferir o hospital de Águas Lindas para o governo estadual, e detalhou à época que a unidade não teria leitos de UTI para atendimento a pacientes da Covid-19, mas apenas de enfermaria.

Goiás possui 3.874 casos confirmados, outros 23 mil suspeitos e 127 óbitos, segundo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Entre as cidades com maior incidência de casos confirmados da doença estão Goiânia (1.724), Aparecida de Goiânia (421), Anápolis (155), Novo Gama (66), Padre Bernardo (47), Cidade Ocidental (24), Luziânia (76) e Valparaíso (131).