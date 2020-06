Jovem suspeito de 50 homicídios morre em confronto com a PM, em Trindade

Um jovem, de 24 anos, suspeito de participação em cerca de 50 homicídios morreu em confronto com a Polícia Militar, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Guilherme Ferreira pertencia a facção criminosa PCC e era considerado de altíssima periculosidade.

Conforme informações, o suspeito já possui diversas passagens pela polícia, sendo por tráfico de drogas, receptação, aliciação de menores, associação criminosa, homicídio, roubo, furto, entre outros.

Nas redes sociais, Guilherme ostentava armas e chegou a gravar um vídeo fazendo referência a algum adversário.

Como aconteceu o confronto com o jovem suspeito de 50 homicídios, em Trindade

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso após uma denúncia anônima feita na última sexta-feira (29/5). Os militares receberam informações que havia um homem andando armado em via pública no Setor Serra Dourada, em Trindade.

Diante disso, o patrulhamento na região foi intensificado e o suspeito localizado. Quando a equipe tentou se aproximar para realizar a abordagem, o jovem correu e entrou dentro de uma residência.

Os policiais realizaram o adentramento tático e foram recebidos com diversos tiros, momento que revidaram a agressão. No confronto, o suspeito foi atingido e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38, com três munições deflagradas.

Agentes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local para apurar o caso. Após ser identificado, ficou constatado que o autor já possui diversas passagens policiais ligadas ao crime organizado (PCC), sendo: 15 passagens por homicídio, 10 por roubo, duas por recepção, além de roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo, aliciação de menores e outros. Ele ainda é suspeito de participação em 50 homicídios cometidos em Trindade e região.

Veja um vídeo gravado pelo suspeito em uma rede social: