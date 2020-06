Liberado trecho da GO-070, em Goiânia, interditado em janeiro após erosão

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) liberou totalmente, na manhã desta terça-feira (2/6), o trecho da GO-070, sentido Goiânia-Goianira, que foi interditado após a abertura de uma erosão às margens da rodovia. O incidente ocorreu em janeiro deste ano, devido as fortes chuvas.

O presidente da autarquia, Pedro Sales, explicou que o projeto foi mais complexo do que o normal por conta do rompimento do bueiro. Durante as obras de reparo, ainda conforme a Goinfra, foi realizado o aterro, a terraplanagem, as camadas de pavimentação do subleito, sub-base e base e, por fim, a recomposição da camada de asfalto (CBUQ), em todo o trecho.

“As chuvas muito fortes de fevereiro chegaram a levar parte dos serviços no início das obras. A empresa teve que colocar pedras, realizar a escavação e formalizar procedimentos para mitigar o avanço da erosão e, a partir daí, realizar a recuperação total do trecho”, completou Sales.

Trecho da GO-070, entre Goiânia-Goianira, está interditado desde o dia 24 de janeiro

A via foi parcialmente interditada no sentido Goiânia – Goianira, no dia 24 de janeiro deste ano, por equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e da Defesa Civil atuaram no local. Por conta das fortes chuvas, parte do asfalto cedeu, formando um buraco às margens da GO-070. O incidente ocorreu no quilômetro um da rodovia, próximo ao Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Desde a interdição, os motoristas que passam pelo local dividiam o mesmo lado da via, que passou a ser simples. Além de muitos carros, o trecho é muito utilizado por caminhões, ônibus de viagem e ônibus do transporte coletivo, inclusive a extensão do Eixo Anhanguera.

O trecho interditado fica no quilômetro 1, no sentido Goiânia – Goianira. Para quem seguia no sentido contrário, o trânsito fluía normalmente, mas registrava inúmeras reclamações por lentidão, principalmente em horários de pico.