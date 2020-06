Prefeito anuncia retorno das feiras especiais em Aparecida de Goiânia

As feiras especiais de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, retomam as atividades já na próxima semana. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (1º/6), pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB), após reunião, por videoconferência, com 48 feirantes do município.

“Como eu tenho dito para os comerciantes nas reuniões que estamos fazendo, não há uma fórmula de bolo para poder conter o coronavírus. Por isso resolvi ouvir a todos para que juntos chegássemos a um consenso com relação à melhor forma de agir pensando na saúde da população e também da nossa economia. E os feirantes são parte importante da nossa economia e por isso estamos aqui hoje anunciando o retorno das feiras especiais, mas com regras”, comunicou o gestor municipal.

Ainda de acordo com Mendanha, o processo de reabertura fará parte do projeto de escalonamento por macrorregião, que está sendo discutido e elaborado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus.

Regras para retorno das feiras especiais em Aparecida de Goiânia devem ser repassadas em breve

A reunião com o feirantes também foi acompanhada pelo secretário da Fazenda, André Luis Rosa. Ele também informou que a reabertura das bancas especiais será ainda na próxima semana. Além disso, as regras para retorno das feiras especiais serão repassadas nos próximos dias.

“Nesta semana o secretário de Planejamento e Regulação Urbana, Jório Rios, irá convocar os representantes oficiais de cada feira para explicar a reabertura e as devidas regras para que isso aconteça. Enquanto isso, as feiras funcionam conforme o último decreto”, salientou o secretário. Ainda de acordo com o titular da pasta, será feito um novo cadastro dos feirantes, para evitar irregularidades.

Possível fechamento total do comércio em Aparecida de Goiânia

Durante a reunião, Gustavo Mendanha pediu responsabilidade e conscientização dos feirantes. “Não adianta eu liberar hoje e amanhã tivermos uma alta contaminação do vírus e precisar fechar tudo. Por isso peço que todos sejam responsáveis e se atentem às regras estipuladas pelas autoridades da Saúde”, declarou .

O prefeito explicou ainda, no final da reunião, que o gatilho para o possível fechamento de todo o comércio da cidade é o de ocupação de leitos. “Se chegarmos a 70% da ocupação dos leitos privados e públicos vamos ter que fechar novamente. E isso eu não quero. Por isso peço a compreensão de todos para obedecer às regras de saúde e higiene. O escalonamento é hoje uma das medidas que tomaremos para evitar o pior, ou seja, que faltem leitos de UTI para o tratamento da covid-19 em nossa cidade”.