Arraiá drive-thru: paróquia em Goiânia prepara festa junina diferente

Você também estava achando que não ia ter festa junina este ano? Por causa da pandemia do coronavírus, em 2020 não teremos festa junina em seu formato tradicional, com shows, danças típicas, apresentação de grupos de quadrilha, bingo e muita gente junta reunida. Porém, em Goiânia, já encontraram uma nova forma de celebrar o São João. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itatiaia, está organizando um Arraiá drive-thru, no dia 20 de junho, a partir das 17h, no estacionamento da Paróquia.

Dessa forma, segundo a organização, o já tradicional Arraiá da Assunção, comandado pelo Padre Marco Rogério, vai acontecer sem aglomerações, como exigem as medidas de distanciamento social para prevenção do contágio da Covid-19. Para isso, foi desenvolvida uma plataforma de compras (e-commerce) em que as pessoas já podem encomendar os produtos juninos. Basta se cadastrar, escolher o que comprar e buscar no horário combinado no dia da festa junina. O pagamento é feito por cartão de crédito no site.

Assim, no dia 20 de junho, um sábado, com horário marcado, cada um em seu veículo e seus produtos juninos adquiridos, formarão o inusitado Arraiá drive-thru no estacionamento da Paróquia. No local serão montadas barraquinhas com decoração junina. Segundo o padre, o objetivo é não perder a alegria de viver esse momento, uma vez que aconteceriam festas juninas em diversas igrejas de Goiânia. Além disso, as celebrações juninas são um traço importante da cultura goiana.

Produtos juninos já estão à venda

Para quem decidir participar do Arraiá drive-thru da Paróquia Assunção, fique sabendo que o cardápio já está disponível. No e-commerce você encontrará pamonha de sal e de doce por R$6,50. Também tem pamonha com jiló, que sai por R$ 7,50. Além disso, a festa junina diferente tem chica doida (R$10,50), curau (R$7,50), arroz doce, canjica e caldos de frango e feijão, todos por R$6,50.

E se você aprecia doces e quitutes típicos, tem bolos inteiros de fuba, milho e mané pelado, que saem por R$21,50. O bolo de paçoca custa R$26,50. Já o pedaço de mané pelado sai por R$5,50. Ademais, tem a maçã do amor custa R$5. Também serão vendidos refrigerantes e sucos em lata (R$4,50) e pipocas gourmet (R$11).

Arraiá da Assunção drive-thru

Quando: 20 de Junho (sábado)

Horário: A partir das 17h

Onde: Estacionamento da Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Vila Itatiaia, em Goiânia

Endereço da plataforma: eventos.nossasenhoradaassuncao.com.br