Catalão confirma primeira morte por covid-19; vítima é idoso de 82 anos

Na tarde desta quarta-feira (3/5), em atualização de boletim epidemiológico, Catalão confirmou a primeira morte por covid-19. Trata-se de um idoso, de 82 anos.

De acordo com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, o homem estava internado há vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e morreu em um hospital particular. “A Secretaria Municipal de Saúde de Catalão lamenta e informa à toda população que hoje (03), aconteceu o primeiro óbito por coronavírus no município.”, escreveu em publicação nas redes sociais.

De acordo com o último boletim divulgado pela administração municipal, 66 casos já foram confirmados em Catalão. Destes, sete foram através do Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) e 59 através de teste no município. Até o momento, 31 pessoas já se recuperaram da doença.

Por meio das redes sociais, o secretário de Saúde, Velomar Rios, solicitou a cooperação da população. “façam o isolamento social e todo controle sanitário preconizado pela Organização Mundial da Saúde.”.

Ele ainda reforça que, Catalão é uma das cidades que está ocorrendo mais testagens no Estado, o que é um privilégio, pois após identificação de casos, ações de isolamento e controle da disseminação do novo coronavírus são tomadas de imediato. Entretanto, reforça que somente com união e consciência, poderão evitar uma maior incidência de contágio no município e assim vencer esse novo vírus.

Coronavírus em Goiás

Até o momento, Goiás registra mais de 4,5 mil contaminados pela covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Os dados são da Plataforma Covid-19, do governo estadual, atualizados às 13h20 desta quarta-feira. Há 25.471 casos suspeitos.

Além disso, há 159 óbitos confirmados no estado. Outros 31 suspeitos e 250 em investigação. As mortes foram registradas em 46 municípios goianos. Um novo boletim deve ser divulgado na tarde desta quarta-feira (3/6).