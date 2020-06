Detran-GO retoma aplicação de prova prática nesta quinta (4), em Goiânia

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai retomar a aplicação de prova prática nesta quinta-feira (4/6), em Goiânia. Os exames práticos de direção veicular para a obtenção ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram suspensos no dia 16 de março, devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o Detran-GO, este é um projeto-piloto e será realizado, inicialmente, somente na sede da autarquia. Haverá um número máximo de candidatos diários, que serão selecionados por agendamento. Além disso, todos os envolvidos deverão fazer o uso de equipamentos individuais de proteção e aferição de temperatura. Quem tiver com quadro febril não poderá ter acesso ao local de prova.

Conforme previsto, as provas devem voltar a acontecer no Estado de forma gradual, desde que sejam cumpridas todas as medidas de contenção à disseminação do novo coronavírus.

Medidas do Detran-GO para retomar a aplicação de prova prática nesta quinta (4), em Goiânia

Segundo o Detran-GO, para a retomada das provas práticas foram necessários vários estudos técnicos e adoção de uma série de medidas preventivas. Por isso, para evitar aglomeração, as provas serão feitas com horário marcado.

Cada examinador atenderá um candidato a cada meia hora, com o máximo de 14 aspirantes/hora por banca de veículos de quatro rodas. Além disso, somente o aluno examinado poderá permanecer no local.

Para a banca de habilitação em categoria A (motocicleta), serão agendadas, no máximo, 70 provas por dia. Os alunos terão que usar capacete próprio, não sendo permitido o compartilhamento.

No intervalo entre as provas, os veículos serão higienizados com água e sabão ou desinfectados com álcool 70%. Todos os envolvidos devem utilizar máscara e luvas.

Prova teórica em mais três cidades

O Detran-GO também decidiu retomar a aplicação de prova teórica em mais três cidades. As provas de Legislação de Trânsito vêm ocorrendo em Goiânia desde o dia 20 de maio.

A aplicação deve começar a ser feita nesta semana. Aparecida retoma na quinta-feira (4/6), Goianira no sábado (6/6) e Anápolis, na segunda-feira (8/6).

Assim como em Goiânia, várias medidas devem ser adotadas, como o agendamento e um número máximo de alunos por hora. Além disso, as salas e os equipamentos serão higienizados entre uma prova e outra e todos os envolvidos são obrigados a utilizar equipamentos de segurança, como a máscara, além de ter que higienizar as mãos com frequência.