Empresário suspeito de chefiar roubo a banco em Anápolis se entrega à PC

Um empresário suspeito de chefiar uma associação criminosa que furtou R$ 1 milhão em um banco de Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia, se entregou à Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (3/6), em Goiânia. Até ontem (2), quatro dos suspeitos de integraram o grupo criminoso já haviam sidos presos.

Em nota, a corporação informou que, após a divulgação da operação que identificou os responsáveis pelo crime, José Carlos Lacerda Estevam Leite, de 40 anos, entrou em contato com o 2º Distrito Policial de Valparaíso de Goiás e comunicou a intenção de se entregar para as autoridades.

O crime ocorreu no dia 5 de abril em uma agência do Banco do Brasil, no município. Na ocasião, quatro indivíduos foram de Brasília até a agência em Anápolis em um veículo Gol de cor branca, cortaram a comunicação dos sistemas de segurança, adentraram o local e, com a utilização de ferramentas específicas, danificaram o cofre principal da agência. Foi levado o valor de R$ 1 milhão.

Ainda conforme as informações, ele era procurado pelas Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal, e ostenta diversas passagens por furto. Ao se entregar, José Carlos relatou que após a prisão dos primeiros envolvidos no crime, fugiu para o estado de São Paulo e, nesta terça, veio para Goiânia para se entregar.

JOSE CARLOS LACERDA informou que estava nas proximidades da Av. Anhanguera, local onde se entregou para as equipes policiais.

Cumprido o mandado de prisão, foi realizado relatório médico e o investigado foi encaminhado para a carceragem da Delegacia Estadual de Capturas. O preso ainda será interrogado e ficará à disposição do Poder Judiciário.