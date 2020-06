A capital de Goiás já ultrapassou 2,2 mil testes com diagnóstico positivo para o novo agente do coronavírus. Segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (3/6) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Goiânia tem 324 bairros com infectados pelo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram 59 diagnósticos confirmados pelo município. Dois óbitos também foram registrados desde a publicação do boletim de terça-feira (2/6). No total, 2..234 pessoas foram contaminadas e 74 morrera por causa da covid-19.

A região mais afetada pelo coronavírus é o Distrito Sanitário Sul, que compreende os setores Pedro Ludovico, Parque Amazônia, Jardim Goiás, Marista e outros, que contam com vários casos do novo coronavírus. Veja a lista dos bairros de Goiânia mais afetados:

Setor Bueno – 151

Setor Oeste – 101

Jardim América – 62

Jd. Guanabara – 56

Setor Central – 54

Jd. Goiás – 44

Parque Amazônia – 42

Setor Pedro Ludovico – 40

Jd. Novo Mundo – 39

Setor Marista – 35

Setor Leste Universitário – 33

Outros bairros registram menos de 30 casos.

Os infectados pela covid-19

Ainda conforme o relatório, 698 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. O documento mostra também 74 óbitos de pacientes residentes da capital, 2 casos a mais do que o número registrado no Informe Epidemiológico desta terça-feira (2/6).

O novo relatório confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 190 pacientes internados pela doença na capital, 116 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 954 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (56%), febre (54%), dor de cabeça (39%), perda de olfato (34%), diarreia (32%) e dores musculares (30%). Outros sintomas comuns são dor de garganta, desconforto respiratório, perda de paladar e vômitos.