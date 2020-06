Goiás confirma 4.589 casos e 159 mortes por covid-19

Goiás tem 4.589 pessoas infectadas e 159 mortes pelo novo coronavírus, causador da covid-19. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (3/6), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

O estado também investiga outros 25.471 casos suspeitos da doença e 11.779 já foram descartados. Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 250 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Em relação ao boletim de terça-feira (2/6), são 296 infectados e oito mortes a mais. Ontem, Goiás registrou o recorde de infectados e mortos, sendo 419 e 25, respectivamente.

De acordo com a SES-GO, “o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa”.

Até o momento, 41 cidades já registram óbitos em decorrência do agente do novo coronavírus, causador da covid-19. Veja abaixo a lista em ordem alfabética: