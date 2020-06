Homem “aranha” é preso após furto em ferragista, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (2/6), suspeito de furtar uma ferragista em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, ele é conhecido na região por cometer os crimes escalando os telhados dos comércios.

De acordo com a corporação, uma equipe do 41° Batalhão da Polícia Militar (BPM) estava em patrulhamento pelo bairro Cidade Vera Cruz II, quando foi informada por uma vítima sobre o arrombamento de uma ferragista, localizada na Avenida V-005.

Conforme relato da vítima, o crime ocorreu na madrugada durante a madrugada de terça-feira (2) e foi registrado pelo sistema interno de monitoramento da ferragista.

“Aranha” foi preso em casa e confessou ter cometido furto em ferragista, em Aparecida de Goiânia

Já com as características do autor do fruto, os militares iniciaram as buscas e o encontraram em casa, localizada na Rua Aloísio De Azevedo, no bairro Cidade Satélite São Luiz, também em Aparecida de Goiânia.

O homem é conhecido como “Aranha”, por cometer furto em comércios após escalar os telhados. Ao ser preso, suspeito confessou a autoria do furto na ferragista. Ele, ainda de acordo com os policiais, tem uma extensa ficha criminal.

“Aranha”, que não teve o nome divulgado em cumprimento a Lei de Abuso de Autoridade, foi levado para a 4ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, para providências legais.

Furto em Goiânia

No último mês, policiais militares em patrulhamento flagraram dois homens furtando vários computadores, monitores e dispositivos eletrônicos de um hospital desativado no Setor Santa Genoveva, na região Norte de Goiânia.

De acordo com informações da corporação, durante ronda pelo bairro, uma equipe do 9º BPM observou uma pick-up Courier estacionada em um hospital que está desativado. Durante as apurações, os PMs encontraram na caçamba do veículo vários computadores, monitores e dispositivos de memória.

Ao entrarem no hospital desativado, dois homens foram flagrados cometendo o furto. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes de Goiânia, onde foram autuados.