Preso suspeito de matar mãe e filha a mando de irmão, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), prendeu um homem suspeito de matar mãe e filha a mando de irmão, em Goiânia.

O mandado de prisão cautelar foi cumprido na última segunda-feira (1/6) em desfavor de Leandro Lima Silva. A prisão foi efetuada por um outro crime de homicídio que aconteceu em agosto de 2019, mas ele ainda é investigado por participar da morte de mãe e filha, em 2015.

O crime que resultou na prisão

De acordo com a Polícia Civil, Leandro Lima e o irmão, Reginaldo Lima Silva, mataram Kaique Silva de Sousa, de 20 anos, no dia 18 de agosto de 2019. O crime foi praticado em uma distribuidora de bebidas no Setor Cândida de Morais, em Goiânia. O motivo do homicídio foi uma guerra de facções criminosas.

Por isso, Leandro Lima foi preso na última segunda-feira (1/6). O irmão, Reginaldo Lima, foi morto em confronto policial no dia 11 de novembro de 2019.

Suspeito de matar mãe e filha, em Goiânia

Além do crime pelo qual foi preso, Leandro Lima, juntamente com Reginaldo, são investigados por outros sete homicídios. Entre eles está o assassinato de Larissa Menezes de Paiva, de 19 anos, e de sua filha Jhordana Menezes dos Santos, de apenas 4 anos.

Segundo a Polícia Civil, o caso ainda é investigado pela DIH, mas apura a participação de Leandro Lima. O crime, no qual mãe e filha foram mortas, ocorreu no dia 11 de junho de 2015. A motivação para o homicídio teria sido um descontentamento de Reginaldo.

Na época do crime, a vítima Larissa seria amiga da esposa de Reginaldo, que estava preso. Larissa então teria convidado a mulher para sair e ir a festas. Reginaldo não gostou e teria mandado seu irmão matar mãe e filha, de 4 anos. O caso ainda é investigado.