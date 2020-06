Rio Verde confirma terceira morte por coronavírus

Foi confirmada na tarde desta quarta-feira (3/6) a terceira morte por coronavírus em Rio Verde, na Região Sudoeste do Estado. De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira (2/6), a cidade conta com 156 casos confirmados.

Conforme informações, a vítima fatal trata-se de um homem, de 58 anos que estava internado no hospital do município. Ele já tinha histórico de hipertensão.

De acordo com o documento, dos 156 casos confirmados e que ainda estão em tratamento contra a doença, 80 estão em isolamento domiciliar e dez estão internados. O município também investiga outros 90 casos suspeitos.

Em relação a taxa de ocupação hospitalar, a enfermaria da rede pública de Rio Verde conta com 11,7% da taxa de ocupação. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apenas 3%. Já em hospitais particulares a taxa é de 9% em enfermaria e 25% em UTI.

Com confirmação de terceira morte por coronavírus, Rio Verde passa a divulgar bairros com infectados

A partir da última segunda-feira (1/6), Rio Verde passou a divulgar os bairros que registraram casos da doença. Até o momento, foram confirmados moradores infectados em 41 setores do município.

Durante a atualização do boletim epidemiológico, o prefeito Paulo do Vale pediu para que os moradores respeitem as medidas restritivas. “Agindo assim, você está se protegendo, protegendo sua família e protegendo nossa cidade desse inimigo invisível”, concluiu.

Veja os bairros com mais casos de coronavírus: