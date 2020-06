Shoppings reabertos: Aparecida de Goiânia divulga regras e novo horário

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, autorizou a reabertura dos shoppings no município a partir desta quinta-feira (4/6). O decreto com a portaria deve ser publicado no Diário Oficial Eletrônico ainda nesta quarta-feira (3/6). Para o funcionamento, o município divulgou uma série de regras sanitárias a serem cumpridas por clientes e comerciantes, além do novo horário de abertura.

“Estamos flexibilizando a reabertura desses estabelecimentos com base em estudos realizados pela Secretaria da Saúde e, sobretudo, com base em nossa capacidade de atendimento hospitalar para os pacientes contaminados pelo coronavírus em Aparecida. A população precisar fazer sua parte, usando máscara, higienizando as mãos com água e sabão frequentemente, cumprindo distanciamento social e, é claro, evitando as aglomerações”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Novo horário e regras sanitárias para reabertura dos shoppings em Aparecida de Goiânia

Definido em conjunto com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o novo horário de funcionamento dos shoppings de Aparecida de Goiânia será das 12h às 20h de segunda a domingo. Esse novo horário não inclui restaurantes e praça de alimentação, que, na modalidade delivery, poderão funcionar até 22h.

Segundo a gestão municipal, os shoppings deverão garantir o uso obrigatório de máscara por clientes, lojistas e trabalhadores de todas as áreas, proibindo acesso sem a proteção facial. Deverão disponibilizar também álcool em gel para higienização das mãos de todos os frequentadores e realizar frequentemente a higienização de elevadores, caixas eletrônicos, maçanetas, provadores, além de disponibilizar em número suficiente sabão liquido e papel toalha nos banheiros.

Cinemas dos shoppings continuam fechados

Conforme as regras, estão proibidos de funcionar os cinemas e espaços de entretenimento. O funcionamento de bares, restaurantes e similares ficará autorizado apenas nas modalidades delivery e drive-thru, ficando proibidos o uso de mesas e consumo dentro dos estabelecimentos.

O acesso aos shoppings deverá ser controlado, permitindo apenas a presença de 50% da capacidade mediante a medição da temperatura dos clientes na entrada, ficando proibida o acesso daqueles que apresentarem quadro febril com temperatura acima dos 38ºC.

Devem passar, periodicamente, por triagem os funcionários que se enquadram no grupo de risco (pessoas com doenças crônicas, idade maior que 60 anos e gestantes) para afastamento sem prejuízo salarial e priorizar trabalho na modalidade home office para quem atua em áreas administrativas. Se um empregado apresentar temperatura acima dos 38ºC, a direção deverá agendar um teste pelo 0800-646-1590.

Lojistas precisam de autorização para reabertura dos shoppings

Ainda de acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, os lojistas dos shoppings precisarão seguir as mesmas regras de flexibilização dos estabelecimentos comerciais de rua, como a assinatura do Termo de Compromisso no site Retomada Responsável.

Todas as regras para a reabertura das lojas estão no site retomadaresponsavel.aparecida.go.gov.br. O responsável pelo estabelecimento deve informar, por exemplo, o segmento de atuação, número de funcionários, CNPJ, telefone para contato e e-mail.

Conforme o plano de reabertura, empresas com número igual ou superior a 15 funcionários que utilizam o transporte coletivo ficarão responsáveis pelo deslocamento de seus servidores em horário de trabalho.

O descumprimento das regras estabelecidas pode acarretar na perda da autorização prevista para o funcionamento e na interdição cautelar do estabelecimento. Em casos de reincidência, o alvará de funcionamento poderá ser cassado.