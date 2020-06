UFG projeta aumento de quase 1.200 casos de covid-19 em 3 dias, em Goiás

A plataforma online Web Covid Goiás, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás (UFG) para o acompanhamento do avanço do coronavírus no estado, trouxe uma projeção preocupante. Segundo a plataforma, deve haver um aumento de 1.169 casos de covid-19 no prazo de apenas três dias, atingindo a marca de 5.462 pacientes infectados pela doença.

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o estado de Goiás conta com, até agora, 4.293 casos de coronavírus confirmados.

De acordo com a platafoma da UFG, esse número deve ter um acréscimo de quase 1.200 casos de hoje, quarta-feira (3/6), até sábado (6/6).

Recorde de casos de covid-19 e óbitos

Os dados divulgados pela SES na terça-feira (2/6) bateram dois tristes recordes. O estado de Goiás registrou 419 infectados em apenas 24 horas, o que representa os maiores números registrados desde o início da pandemia.

Ainda segundo o informe epidemiológico, há 4.293 casos de coronavírus no estado. Na última segunda-feira (1/6), o número era de 3.874. Segundo os dados disponibilizados, a maior quantidade de infectados em 24 horas havia sido de 245, registrado no último dia 29 de maio. Entretanto, os casos diários quase dobraram hoje. No Estado, há 24.176 casos suspeitos em investigação. Outros 10.715 já foram descartados.

Até o momento, 136 municípios goianos contam com casos confirmados da covid-19. Outros 90 apresentam casos suspeitos e 20 sem nenhum registro.

Um outro triste recorde foi batido nesta terça-feira, Goiás registra um total de 151 mortes em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Em relação ao boletim divulgado no dia 1/6, foram registrados 127 óbitos, são 24 a mais.

Especificamente na capital Goiânia, houve confirmação de mais de 2 mil casos de coronavírus. Em 24 horas foram 198 diagnósticos positivo para o novo agente do coronavírus. A maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (35%). Dos 188 pacientes internados pela doença na capital, 114 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).