5 motivos para começar a usar uma VPN agora mesmo

Nos últimos anos, com o acesso à internet se tornando ainda mais predominante na vida cotidiana, as redes virtuais privadas (também conhecidas como VPNs) saíram da categoria dos artigos “bons de se ter” para entrar no grupo das ferramentas “absolutamente indispensáveis”.

O motivo disso é bem simples: a experiência virtual quando se tem uma VPN é incomparavelmente melhor – não apenas em matéria de segurança, mas também em relação às formas de entretenimento disponíveis.

Ainda está em dúvida? Bom, então confira abaixo cinco bons motivos por que você deveria abraçar essa nova tendência e instalar hoje mesmo um aplicativo VPN.

1. Segurança no trabalho

Com mais e mais pessoas trabalhando em casa, algumas questões operacionais se tornaram imperativas. Ter segurança na sua conexão à internet é uma delas. Quer você trabalhe com informações confidenciais ou não, todos podemos concordar que a manutenção da privacidade dos seus arquivos de trabalho não é negociável. Uma VPN pode ajudar você nisso.

Dotadas da capacidade de criptografar todo o seu tráfego na rede, as redes virtuais privadas são ferramentas centrais na proteção de seus dados online. Com elas, você pode garantir a privacidade de todas as suas comunicações digitais, inclusive aquelas famigeradas chamadas no Zoom.

2. Entretenimento em casa

Passando mais tempo em casa, com os cinemas e centros comerciais fechados, muitos de nós se apoiam na televisão para encontrar alguma forma de entretenimento. E embora os serviços de streaming façam o melhor para fornecer boas opções, às vezes nossas escolhas parecem muito limitadas.

Se você quiser ampliar sua gama de filmes, séries e documentários, instalar uma VPN em seus dispositivos pode ser a melhor saída. Com um dos melhores serviços de VPN para Netflix, por exemplo, você pode ganhar acesso ao acervo da Netflix americana e conseguir assistir a uma variedade muito maior de conteúdos. O mesmo se aplica a outras plataformas, como Hulu, Disney Plus e BBC iPlayer.

3. Velocidade de navegação

Diante da alta demanda da internet, com muitas pessoas fazendo chamadas de vídeo ou acessando serviços de streaming ao mesmo tempo, as velocidades de navegação tendem a cair consideravelmente. Na Europa, o governo chegou a pedir que a Netflix reduzisse a qualidade das suas transmissões para não comprometer o sistema de internet do bloco.

Para escapar do controle imposto pelos provedores de internet, que irão tentar limitar as velocidades dos usuários em horários de pico com uma estratégia chamada “traffic shaping”, você pode usar de uma conexão VPN. A ferramenta vai blindar o seu tráfego online e impedir qualquer restrição ao acesso de sistemas de alta demanda, como é o caso de IPTVs e Netflix.

4. Acesso a mais informações

No caos do momento, não é difícil imaginar que alguns governos imponham censuras ao que pode ser acessado dentro de seus países, como notícias e relatórios pouco convenientes. É o que já ocorre na China, por exemplo.

Para não ficar preso dentro de uma bolha e poder ler informações do mundo inteiro sem restrições, você pode contar com a ajuda de um servidor VPN. Com ele, você consegue burlar sistemas de limitação geográfica e ter acesso a qualquer meio de comunicação do globo.

5. Proteção contra o cibercrime

O aumento do fluxo de pessoas conectadas à rede é um verdadeiro prato cheio para os cibercriminosos. Com a maior parte das comunicações essenciais sendo feitas por meio da internet, esses agentes maliciosos têm tido muito mais oportunidades para coletar informações e aplicar golpes.

Uma extensão VPN pode ajudar você a se proteger contra essas práticas criminosas por ser capaz de criptografar todas as suas formas de comunicação e fornecer uma camada extra de segurança aos seus e-mails, mensagens ou chamadas por vídeo.

E caso você não saiba muito bem como escolher o seu serviço de VPN, aqui vai uma dica. De acordo com o site especializado vpnConfiável, as melhores VPNs do mercado são aquelas que oferecem aos usuários excelência em pelo menos três aspectos: velocidade, privacidade e desbloqueio de sites. A ExpressVPN, segundo análise da página, foi a melhor avaliada em todos esses atributos.