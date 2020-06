Banco em Porangatu é interditado após funcionário testar positivo para covid-19

Uma agência bancária do Bradesco, em Porangatu, no interior de Goiás, foi interditada após um funcionário testar positivo para coronavírus, causador da covid-19. Na manhã desta quinta-feira (4/6), o local já passou por desinfecção, realizada por uma equipe da Gerência de Endemias do município.

Em nota, a Prefeitura de Porangatu informou que o servidor apresentou sintomas característicos da doença e estava em acompanhamento domiciliar, sob supervisão da equipe de vigilância sanitária e epidemiológica. No entanto, o homem descumpriu a medida e continuou indo ao trabalho.

A unidade ficará fechada por uma semana.

Funcionário de banco descumpriu medida e frequentou o trabalho, diz nota da Prefeitura de Porangatu

O resultado do servidor foi liberado nesta quinta-feira (4), positivado para covid-19. O texto diz ainda que a equipe de vigilância epidemiológica e sanitária está rastreando as pessoas que tiveram contato com ele. Todos os funcionários da agência bancária também estão em isolamento domiciliar obrigatório.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que na manhã desta quinta foi interditada a agência bancária do Bradesco na cidade de Porangatu. Além disso, a equipe da Gerência de Endemias fez a desinfecção do local.

A interdição foi necessária pois um dos colaboradores da agência descumpriu as normas de isolamento domiciliar. O colaborador apresentou sintomas característicos da COVID-19 e estava *em acompanhamento domiciliar – sob supervisão da equipe de vigilância sanitária e epidemiológica*, desde quarta-feira passada, dia 27 de maio.

Enquanto aguardava o resultado do exame para COVID-19, o agente bancário frequentou o ambiente de trabalho, descumprindo as orientações da equipe de saúde.

O resultado do exame do funcionário foi liberado pelo LACEN nesta quinta, confirmando positivo. A equipe de vigilância epidemiológica e sanitária está rastreando as pessoas que tiveram contato com o caso contaminado, além disso, todos os funcionários da agência bancária estão em isolamento domiciliar obrigatório. Dessa forma, a vigilância sanitária busca uma maior segurança à população, evitando riscos de proliferação do vírus.

A agência seguirá interditada pelos próximos 07 dias.