Comércio de Aparecida de Goiânia reabre por regiões e dias da semana

O comércio em Aparecida de Goiânia volta a funcionar a partir da próxima segunda-feira (8/6), em esquema de escalonamento por regiões e dias da semana. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é aumentar a taxa de isolamento no município, mesmo com a retomada das atividades econômicas.

A portaria nº 035/2020 do Gabinete da Secretaria Municipal Saúde foi publicada no suplemento do Diário Oficial Eletrônico, nesta quarta-feira (3/6). Segundo o documento, Aparecida de Goiânia foi dividida em 10 macrozonas, sendo que a cada dia da semana, duas delas não irão funcionar.

“Precisamos ampliar o isolamento, que hoje é de 35,8% para mais de 50%. Dessa forma vamos evitar o colapso do sistema público de Saúde e reduzir o índice de contágio da doença, além de melhor atender aos pacientes que apresentarem a forma mais grave da covid-19”, defendeu o prefeito Gustavo Mendanha (MDB). “Não podemos retomar tudo de forma irresponsável. O momento é de redobrar os cuidados”, completou.

Escalonamento para funcionamento do comércio em Aparecida de Goiânia

Ainda de acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, as 10 macrorregiões foram divididas em Jardim Alto Paraíso, Vila Brasília, Buriti Sereno, Expansul, Papillon Park, Santa Luzia, Zona da Mata, Centro, Cidade Livre e Garavelo. Os lockdowns – fechamentos totais – regionais ocorrerão um dia por semana, em duas das macrorregiões diferentes, a partir de segunda-feira (8/6).

Nas segundas-feiras serão fechados os comércios, inclusive os essenciais como farmácias e supermercados, nas macrorregiões da Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso; nas terças-feiras não funcionarão os estabelecimentos da região do Garavelo e Zona da Mata.

Já nas quartas ficarão sem abrir o comércio a região do Buriti Sereno e Cidade Livre; nas quintas-feiras não abrem o Centro e Expansul e, por fim, nas sextas-feiras ficam fechados os estabelecimentos da região do Santa Luzia e Papillon Park.

Veja o mapa:

Aos sábados e domingos o comércio no município não funcionará. “Queremos pontuar que o escalonamento tem como função evitar que as pessoas circulem nas ruas dessas regiões. Muitos comerciantes questionaram se fechando uma região a população não vai para a outra fazer compra. Por isso, o que podemos neste momento é contar com a compreensão e conscientização dos moradores, para que se programem, pois vamos divulgar em vários locais como funcionará o escalonamento, e todos podem evitar sair naquele dia que a sua região estiver em lockdown”, afirmou Gustavo Mendanha.