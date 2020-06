Coronavírus: Procon faz fiscalização em agências bancárias de Aparecida

O Procon de Aparecida de Goiânia, juntamente com a Secretaria Municipal de Governo, realiza nesta quinta-feira (5/6) uma fiscalização nas agências bancárias do município para apurar o cumprimento de leis municipais e normas do Código de Defesa do Consumidor relativas e das medidas de prevenção ao novo coronavírus.

A ação teve início às 10h de hoje em duas agências bancárias localizadas na Praça da Matriz, no Centro de Aparecida. O órgão pretende verificar, por exemplo, o tempo de espera nas filas e a prestação de serviço aos usuários, assim como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel como medidas contra o corona.

Duas equipes com três servidores do Procon, um coordenador de fiscalização e o chefe da fiscalização, além do secretário de Governo, Johnathan Medeiros, estão acompanhando todas as ações. A fiscalização se estenderá esta semana, das 10h às 14h, em todas as agências bancárias públicas e privadas localizadas em Aparecida. As agências estão distribuídas em diversos bairros, como Vila Brasília, Garavelo e Papillon Park, além do Centro.

Buscando aumentar isolamento contra coronavírus, Prefeitura de Aparecida libera reabertura do comércio com escalonamento

O comércio em Aparecida de Goiânia volta a funcionar a partir da próxima segunda-feira (8/6), em esquema de escalonamento por regiões e dias da semana. De acordo com a prefeitura, o objetivo é aumentar a taxa de isolamento no município, mesmo com a retomada das atividades econômicas.

A portaria nº 035/2020 do Gabinete da Secretaria Municipal Saúde foi publicada no suplemento do Diário Oficial Eletrônico, nesta quarta-feira (3/6). Segundo o documento, Aparecida de Goiânia foi dividida em 10 macrozonas, sendo que a cada dia da semana, duas delas não irão funcionar.

“Precisamos ampliar o isolamento, que hoje é de 35,8% para mais de 50%. Dessa forma vamos evitar o colapso do sistema público de Saúde e reduzir o índice de contágio da doença, além de melhor atender aos pacientes que apresentarem a forma mais grave da covid-19”, defendeu o prefeito Gustavo Mendanha (MDB). “Não podemos retomar tudo de forma irresponsável. O momento é de redobrar os cuidados”, completou.