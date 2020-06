Covid-19: Com 5 mil infectados, Goiás soma mais de 1,3 mil casos em 4 dias

O mês de junho começou com um grande aumento de contaminados pelo novo coronavírus no Estado. Somente em 4 dias, Goiás somou mais de 1,3 mil casos de covid-19. Já são mais de 5 mil infectados.

De acordo com o informe epidemiológico desta quinta-feira (4/6), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), já são 5.023 diagnósticos positivos. No Estado, há 27.115 casos suspeitos em investigação. Outros 12.598 já foram descartados.

Em comparação ao boletim de quarta-feira (3/6), Goiás registrou 434 casos a mais. Este é o novo recorde de casos em 24 horas. O último havia sido registrado na última terça-feira (2/6), com 419 casos.

Segundo dados da plataforma covid-19, do governo estadual, 147 municípios contam casos confirmados e outros 79 com casos suspeitos. Até o momento, somente 20 municípios não contam com nenhum registro do novo coronavírus, sendo:

Baliza Buriti de Goiás Campos Verdes Cristianópolis Davinópolis Diorama Guarinos Heitoraí Iaciara Itapirapuã Lagoa Santa Moiporá Palestina de Goiás Perolândia Sanclerlândia Santa Cruz de Goiás Santa Rita do Novo Destino Santa Tereza de Goiás São Patrício Três Ranchos

Covid-19: Com 5 mil infectados, Goiás soma 164 mortes

O número de mortes no estado também subiu, passou de 159 para 164, são cinco mortes dentro de 24 horas. Há 29 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 264 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Até o momento, 46 cidades já contam com vítimas fatais da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Outras nove cidades apresentam suspeitas e 192 sem nenhum registro.

De acordo com a SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”.