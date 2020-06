Dois são presos ao atear fogo em vegetação na BR-153, em Anápolis

Dois homens foram presos, no fim da tarde desta quarta-feira (3/5), ao serem flagrados ateando fogo em vegetação às margens da BR-153, em Anápolis, município do interior de Goiás.

A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que flagrou o empresário rual e o empregado durante a ação. Um dos suspeitos alegou que o fogo era para evitar que criminosos se escondessem no matagal.

A prisão dos dois suspeitos de atear fogo em vegetação na BR-153, em Anápolis

De acordo com a PRF, o caso aconteceu depois que uma equipe percebeu focos de fumaça e fogo próximo a rodovia. Como estavam em ronda, os agentes se deslocaram até o local, no km 425, zona rural de Anápolis.

Às margens da rodovia os policiais encontraram dois homens, sendo um proprietário rural e seu empregado. Eles estavam com isqueiro e tocha ateando fogo no mato da faixa de domínio da rodovia.

Ao ser questionado sobre o motivo da ação, o fazendeiro respondeu que era para evitar que malfeitores se escondessem no local. Além disso, também disse que a ação era para evitar que alguém ateasse fogo e as chamas atingissem a sede da propriedade rural.

Diante dos fatos, a dupla foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes local, onde foram autuados por crime ambiental. Veja o vídeo gravado pelos policiais federais:

Bombeiros de Goiás atendem mais de 500 ocorrências de incêndio florestal no mês de maio

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros de Goiás, 593 ocorrências de incêndio florestal foram atendidas no mês de maio. Comparando com o mesmo período do ano passado, são 120 casos a mais.

Conforme os dados, em vegetação foram 591 ocorrências e em cultura agrícola apenas duas. Até o momento, desde o início do ano, 976 ocorrências desta categoria foram registradas neste ano de 2020.