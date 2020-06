Escolas de Goiânia passam por adequações para possível volta às aulas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) começou fazer adequações físicas em escolas de Goiânia para um provável retorno em agosto. As medidas, de acordo com a pasta, atendem às exigências protocolares das autoridades sanitárias contra o coronavírus. As aulas na rede municipal continuam suspensas até 30 de junho, seguindo determinação do governo estadual.

Novos itens mobiliários para as instituições começarão a ser entregues na próxima quarta-feira (10/6). Ao todo, as escolas vão receber mil mesas para refeitório, com 1,40m de comprimento e 0,80m de largura, para manter o distanciamento entre os educandos no momento das refeições.

Além disso, a SME explica que serão entregues três mil estantes prateleiras para depósitos de alimentos. O mobiliário, segundo a pasta, respeita diretrizes sanitárias quanto à estrutura em metal, o que garante segurança alimentar aos alunos. São móveis de 2,40m de altura e 0,90m de comprimento, para estocar os itens adquiridos para merenda escolar.

Expectativa para retorno das aulas em escolas de Goiânia

Ainda de acordo com a Secretaria da Educação, as adequações seguem três pilares fundamentais, que são planejamentos pedagógico, administrativo e operacional, que consolidam o retorno seguro às aulas no próximo semestre.

Entre ações está a recuperação dos conteúdos, acompanhada estrutura orçamentária para higienização das instituições e construção de um código de ética entre alunos e servidores. São estruturados cenários que se adequem às normativas das autoridades sanitárias, para evitar a propagação do vírus causador da covid-19, como espaçamento mínimo entre alunos, estrutura da cozinha e outros pontos.

A previsão para retorno das aulas em Goiânia, em agosto, é otimista, de acordo com o secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa. No entanto, o titular defende que “tudo depende da evolução epidemiológica, evitando expor a comunidade escolar aos riscos e agindo, sempre, com muita responsabilidade”.

Casos de covid-19 em Goiânia

De acordo om boletim epidemiológico desta quarta-feira (3/6), Goiânia contabilizou 59 testes com diagnóstico positivo para coronavírus, no período de 24 horas. Segundo o documento, capital já registra 2.234 casos da doença e 74 mortes.