Idoso morre com covid-19 e família recebe diagnóstico no velório, em Cumari

Um idoso, de 87 anos, morreu com covid-19 e a família só recebeu o diagnóstico durante o velório, em Cumari, município na região sudeste do estado. Os familiares foram testados para a doença e o resultado foi positivo.

Conforme informações, no atestado de óbito do idoso consta que a morte foi por causa de “pneumonia não especificada”. Por isso, o corpo foi liberado para o velório. Entretanto, a cerimônia foi interrompida e o corpo enterrado.

Como a família recebeu o diagnóstico do idoso que morreu com covid-19, em Cumari

Na última segunda-feira (1/6), um idoso de 87 anos começou a passar mal e foi levado para um hospital particular de Catalão. O quadro de saúde piorou e ele morreu no dia seguinte, na terça-feira (2/6).

No atestado de óbito a causa da morte estava especificada como “pneumonia não especificada”. Diante disso, a Secretaria de Saúde autorizou a realização do velório. O corpo então foi levado para a Cumari por uma funerária.

Para a realização da cerimônia, a Secretaria de Saúde estabeleceu uma série de restrições, como o distanciamento entre as pessoas e o caixão fechado.

Durante o velório, os familiares do idoso foram testados para covid-19 e tiveram resultado positivo. De imediato, foi determinado o encerramento da cerimônia. Além disso, familiares que tiveram contato com a vítima entraram em contato com o hospital de Catalão, que testou uma amostra de sangue do idoso. O resultado também foi positivo.

Todas as pessoas que participaram do velório foram isoladas e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Os familiares estão em quarentena. Além disso, os funcionários da funerária também foram afastados. Apesar de não apresentarem sintomas, eles estão em isolamento familiar.

Até o momento, Cumari já conta com cinco casos confirmados, cinco suspeitos e oito descartados. O município conta com 18 notificações da covid-19.