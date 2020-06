Jogadores e comissão técnica do Goiás testam positivo para covid-19

Foi confirmado na manhã desta quinta-feira (4/6) que jogadores e comissão técnica do Goiás testaram positivo para covid-19. No total, oito pessoas foram infectadas. A informação foi repassada por meio das redes oficiais do Clube.

Os infectados já receberam todas as orientações e também seus familiares. Em breve, novos testes serão realizados, tanto nos que testaram positivo, quanto negativos.

As atividades devem ser retomadas amanhã (5/6), porém seguindo as orientações de saúde e os protocolos de segurança estabelecidos na cartilha.

Os jogadores e comissão técnica do Goiás que testaram positivo para covid-19

De acordo com o médico do Goiás Esporte Clube, Bruno Favaron, os testes laboratoriais foram realizados no início da semana. Ao todo, 60 amostras foram coletas, onde oito deram diagnóstico positivo, sendo três jogadores e cinco funcionários.

Conforme explicado por Bruno Favaron, foram feitos dois testes, sendo o PCR e o teste sorológico. Os contaminados e seus familiares já foram orientados quanto aos devidos cuidados.

“A partir do momentos que nós identificamos as amostras positivas já fizemos as recomendações aos casos positivos e suas respectivas famílias”, disse o médico Bruno Favaron. A identidade dos contaminados não foi revelada.

Novos testes devem ser realizados em breve, para avaliar novamente os que testaram positivo para covid-19. Também será feita nova testagem para os resultados negativos.

Conforme informações, as atividades devem ser retomadas nesta sexta-feira (5/6), no centro de treinamento do Goiás. Os jogadores não infectados devem passar por avaliação física, seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde.

Veja o vídeo completo gravado pelo médico do Clube:

Volta aos treinos

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), informou na noite de quarta-feira (27/5), que treinos de futebol em clubes profissionais estão liberados a partir do dia 1º de junho. Os clubes podem retornar as atividades desde que cumpram todos os critérios de combate ao coronavírus estabelecidos pela saúde.