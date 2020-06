Lancha de R$ 70 mil, furtada no Lago Paranoá, é encontrada em Goiânia

Uma lancha avaliada em R$ 70 mil, que havia sido furtada no Lago Paranoá, em Brasília, foi localizada e recuperada em Goiânia, nesta quarta-feira (3/6). O crime havia ocorrido dois dias antes, de acordo com informações da Polícia Civil.

Conforme a corporação, os policiais civis da 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Valparaíso foram informados, por meio do delegado Wellington da 10ª Delegacia de Polícia no Lago Sul, de Brasília, sobre o furto de uma lancha de 35 pés, cor branca, ocorrida no Lago Paranoá, no Distrito Federal.

Depois de um serviço de investigação, uma lancha com as mesmas características foi localizada em Goiânia. Os agentes de Valparaíso foram até o endereço indicado, onde foi localizada a lancha furtada.

No local, um relatou que havia comprado o veículo através de um terceiro, já identificado pelos investigadores, e que seria o autor do furto. Por não apresentar documento da compra, a lancha foi apreendida e apresentada na 1ª DDP de Valparaíso.

Em seguida, foi confeccionado o auto de apreensão exibição e depósito do bem para a vítima. Posteriormente, a lancha será levada para 10 ª Delegacia da PCDF, no Lago Sul, onde ficará à disposição da Polícia Civil para conclusão das investigações.

PC também localizada e recupera canoa furtada em Goiás

Também nesta quarta-feira (3/6), a equipe da Delegacia de Polícia de Porangatu tomou conhecimento do furto de uma canoa com motor e diversos outros produtos de pesca e acampamento, ocorrido no Rio Crixás, próximo ao Assentamento Arara, zona rural de Bonópolis.

Após apurações, os policiais civis conseguiram localizar o suspeito do crime e recuperar os objetos furtados. Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado à delegacia, para as devidas providências legais.

Furto

De acordo com o Código Penal, o crime de furto (subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel) pode resultar em pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Já para o furto qualificado, a pena é de reclusão de dois a oito anos.