PC divulga retrato falado de suspeito de roubar TV e matar mulher, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) divulgou, nesta quinta-feira (4/6), o retrato falado de um homem suspeito de invadir uma casa, roubar uma TV e matar a mulher, dona da residência, a facadas. O crime ocorreu no dia 30 de abril, na Vila Mauá. A vítima tinha 59 anos.

De acordo com informações da corporação, a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) trabalha com duas linhas de investigação, sendo homicídio ou latrocínio. A vítima foi encontrada morta, dentro de casa, pela filha.

Testemunha ajudou em retrato falado de suspeito de roubar TV e matar mulher, em Goiânia

O retrato falado do suposto autor foi feito com base no relato de uma testemunha. Segundo ela, o autor seria um homem, cor parda, cerca de 25 a 30 anos, altura entre 1,60 m e 1,65 m. Cabelo crespo, preto e baixo. Rosto arredondado, sem tatuagens aparentes nem barba.

A imagem foi divulgada pela equipe do delegado Murillo Leal, responsável pelas investigações, para auxiliar nas buscas por autor de crime. Quem reconhecer o suspeito, a partir do retrato falado, pode prestar informações pelo Disque-denúncia 197, da Polícia Civil.

Informações a respeito do paradeiro do homem também podem ser repassadas pelos telefones fixos da DIH: 3201-1220 / 1221 / 1223 / 1224 / 1225 / 1218 / 1229.

O crime

A mulher foi encontrada morta dentro de casa, na Vila Mauá, em Goiânia, na manhã do dia 30. Na ocasião, a filha da vítima contou aos policias que encontrou o corpo da mãe por volta de 9h. Ela relatou que tinha costume de visitá-la nesse horário.

O corpo da mulher apresentava vários ferimentos, causados por golpes de faca, conforme confirmou a perícia. Informações levantadas pela PC mostraram que a TV que ficava na sala foi levada, assim como um aparelho celular.

Após o crime, o homem suspeito fugiu do local com os pertencentes da mulher e é procurado desde então. O retrato falado dele foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 5 de junho.