Prefeitura de Cachoeira Alta publica decreto que determina lockdown

A Prefeitura de Cachoeira Alta publicou um decreto, na última quarta-feira (3/6), que determina o lockdown na cidade por dois fins de semana. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com o documento, assinado pelo prefeito Kelson Souza Vilarinho, o fechamento total deve acontecer em dois finais de semana consecutivos, sendo 6 e 7 e 13 e 14 de junho. Neste período fica proibida a circulação de pessoas e a abertura do comércio em geral.

Além disso, conforme previsto, “fica proibido a circulação de pessoas no município de Cachoeira Alta”. Todo o comércio deverá ser fechado, exceto postos de combustíveis e farmácias. Além dos setores liberados, foi dada uma autorização especial para o frigorífico da cidade manter atividades de caráter essencial e manutenção.

A medida foi adotada por causa do aumento de casos nos últimos dias, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus. Até o momento, a cidade conta com seis casos confirmados e dez suspeitos.

Prefeitura de Cachoeira Alta determina lockdown estabelece medidas fora do período

Além do decreto de lockdown por dois fins de semana consecutivos, a Prefeitura de Cachoeira Alta estabeleceu outras medidas para os dias fora do fechamento total.

Segundo o documento, as pessoas que estiverem sendo monitoradas pelo coronavírus só poderão sair de suas residências em caso de urgências, emergência ou de extrema necessidade.

Além disso, só será permitido sair uma pessoa de cada família para fazer compras em supermercados e feiras. O uso de máscaras é obrigatório em locais públicos e privados. As reunião familiares também só podem acontecer com no máximo dez pessoas.

Penalidades para descumprimento do decreto

Caso o decreto seja descumprido, acarretará em punição com multa, fechamento do comércio até o final da situação de emergência e ainda a possibilidade de responder por possíveis sanções penais pelo ilícito praticado.