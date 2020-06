Prefeitura de Rio Verde desmente casos de covid-19 entre 14 familiares 

A Prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, desmentiu que 14 pessoas da mesma família foram infectadas pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O conteúdo foi publicado um jornal local e já circulava nas redes sociais. Segundo a nota, a informação é “inverídica”.

Leia o posicionamento na íntegra:

ATENÇÃO, ALERTA DE NOTÍCIA FALSA!

A Prefeitura de Rio Verde informa que é falsa a notícia que circula nas redes sociais dando conta de que 14 pessoas de uma mesma família teriam contraído a Covid-19 (“Família tem 14 pessoas infectadas pelo coronavírus”). A notícia com a informação inverídica foi publicada em um site de notícias da cidade e está sendo compartilhado em grupos de Whatsapp. Aproveitamos para reforçar o pedido para que, diante da pandemia, a população deve estar alerta e evitar o compartilhamento de notícias falsas na internet.

Fake news desmentida pela Prefeitura de Rio Verde dizia que ao menos 20 familiares estariam com covid-19

De acordo com a matéria veiculada, uma empresária da cidade havia relatado que o pai está internado em um hospital da rede particular. Em primeiro exame, de acordo com a mulher, ele testou negativo para a doença e o problema foi tratado como pneumonia.

Ainda conforme a publicação, ela contou que a família realizou todos os testes na rede particular de saúde e que aproximadamente 20 familiares estavam infectados. A empresária relatou ainda que não se sabe ao quem foi o primeiro contaminado, uma vez que todos estavam se isolando em uma fazenda.

No texto, a empresária ainda teria denunciado que alguns funcionários da fazenda teriam procurado atendimento na rede pública e não foram atendidos.

Casos de covid-19 em Rio Verde

Até a divulgação do boletim epidemiológico desta quarta-feira (3/6), Rio Verde registrava 179 casos confirmados de covid-19, sendo que 31 pacientes já se recuperaram da doença. Do total, 123 pessoas estão em isolamento domiciliar e outros 22 estão internados. O município tem 123 casos suspeitos aguardando resultado dos exames. Três pessoas já morreram.