Preso suspeito de tentar extorquir R$10 mil de idosa, em Morrinhos

Um homem foi preso nesta quarta-feira (3/6), suspeito de tentar extorquir R$10 mil de idosa de 81 anos, em Morrinhos. A prisão em flagrante foi efetuada pela Polícia Civil de Goiás.

A equipe policial recebeu uma informação de que homem estava exigindo a quantia de R$ 10.200,oo, mediante graves ameaças de morte contra uma vítima, de 81 anos.

Diante disso, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram efetuar a a prisão do homem, de 37 anos. No momento que foi capturado, ele havia acabado de efetuar novas exigências contra a idosa.

O suspeito foi preso e autuado em flagrante pela prática do crime de extorsão, cuja pena pode atingir dez anos de reclusão. Após os devidos procedimentos, ele foi encaminhado para Unidade Prisional de Morrinhos.

Suspeito tenta extorquir R$10 mil de idosa, em Morrinhos, e mulher aplica golpe do bilhete premiado, em Formosa

Moradora de Formosa, uma idosa, de 79 anos, caiu no golpe do bilhete premiado e perdeu mais de R$ 4 mil reais. Conforme informações repassadas pela vítima à Polícia Militar (PM), ela estava andando pela Avenida Tancredo Neves, no Setor Bosque, em Formosa, quando foi abordada por um desconhecida.

A mulher disse para a idosa que precisa de ajuda na identificação de um bilhete premiado, pois era analfabeta. Neste momento, outra mulher apareceu, viu o bilhete e fingiu ligar para a agência bancária para se certificar da veracidade do bilhete.

Após a confirmação forjada, a suposta ganhadora pediu ajuda para a vítima e para a comparsa, alegando que precisava deixar o bilhete com a idosa para resgatar no outro dia, mas para isso precisava de uma quantia em dinheiro como garantia.

A idosa foi até a agência bancária e, juntamente com as duas mulheres, fez um saque no valor de R$ 4.700 e entregou para a suposta ganhadora do bilhete premiado.

A mulher então entregou um envelope para a vítima com o suposto bilhete, mas, quando chegou em casa, a vítima percebeu que se tratava de talões de nota promissória em branco. A idosa registrou boletim de ocorrência. O caso aconteceu em fevereiro.