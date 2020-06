Suspeito de roubar comércio morre após ser detido por populares, em Jataí

Um homem suspeito de tentar roubar um comércio, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás, morreu após ser detido por populares. Informações preliminares apontam que ele teria sido golpeado com uma facada no peito. O caso ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (4/6).

Conforme as primeiras informações, tudo começou com um tentativa de assalto em um loja localizada no Setor Antena, no município. O homem teria abordado a comerciante e anunciado o assalto. A mulher se assustou, acabou gritando e foi esfaqueada por ele na altura o abdome.

Suspeito de roubo a comércio em Jataí teria sido esfaqueado

Após o crime, o suspeito tentou fugir do comércio em uma motocicleta, mas foi seguido e detido por populares. De acordo com as primeiras informações, o homem foi derrubado do veículo e levado de volta ao local do assalto, onde ele teria sido atingido por um objeto perfurante na altura do peito.

Ele morreu ainda no local. Equipes das Polícias Civil e Militar foram acionadas, assim como peritos da Polícia Técnico-Científica.

Já a comerciante esfaqueada foi socorrida e levada a uma unidade da saúde. Segundo as apurações, ela não corre risco de morte.

Tentativa de roubo e morte de suspeito são investigadas

Conforme informações do delegado Aguinaldo Coelho, que atendeu a ocorrência, existe a suspeita de que alguns dos populares envolvidos no caso sejam amigos e familiares.

Ainda não se sabe ao certo em que momento o suspeito teria sido ferido. Tanto a tentativa de roubo quanto a morte do homem são investigadas pela Polícia Civil.

Roubo a comércio

Nesta terça-feira (3/6), um homem foi preso suspeito de furtar uma ferragista em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, ele é conhecido na região por cometer os crimes escalando os telhados dos comércios. Ele foi localizado em casa e confessou o crime.