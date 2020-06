Chamado de “bandido” por Jorge Caiado, secretário de Segurança terá que se explicar

O titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP), Rodney Miranda, enfrenta o que pode ser sua maior crise desde que assumiu a pasta no governo Caiado. Após um polêmico vazamento de áudio em que Jorge Caiado, primo do governador de Goiás, acusa o secretário de Segurança de ter grampeado seu telefone e de ter desviado verba pública, Miranda foi convocado na Assembleia Legislativa para se explicar. Um deputado já adianta: não há clima para mantê-lo no cargo.

O agravamento da crise explodiu com o vazamento, na última quinta-feira (4/6), do áudio em que Jorge Caiado, que é primo de Ronaldo Caiado, profere uma série de ofensas e acusações contra Miranda. Segundo ele, o secretário teria grampeado seu telefone ilegalmente com a finalidade de investigá-lo. Além disso, ele acusa Miranda de ter desviado o valor de R$ 1 milhão do Corpo de Bombeiros.

Veja trechos transcritos do conteúdo do áudio abaixo:

“O senhor tem que largar de ser cabra safado, sem vergonha. Você não vem querer grampear telefone meu, não sou bandido, sou homem de respeito, seu f* da p*. Você está querendo explodir o governo do Ronaldo Caiado, entendeu? Eu não admito, não aceito. Eu te quebro sua cara, seu moleque safado. Você que pegou dinheiro aí do governo, R$ 1 milhão do Bombeiro, seu moleque safado. Você é frouxo, covarde. Marca o lugar que você quer ir”.

“Não tem clima pra mantê-lo” como secretário de Segurança após acusações de Jorge Caiado, diz deputado sobre Rodney Miranda

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Delegado Eduardo Prado (sem partido), interviu na polêmica e declarou que como parlamentar e presidente da Comissão de Segurança Pública não poderia assistir inerte o desenrolar dos fatos.

Ao Dia Online, o deputado conta que uma convocação já havia sido aprovada pelos deputados para que Miranda comparecesse à Alego para tratar de questões relativas ao concurso de delegado de Polícia Civil, mas com as acusações de Jorge Caiado, segundo ele, o secretário de Segurança precisará dar explicações.

Para Prado, a situação de Miranda na SSP tornou-se insustentável após o vazamento do áudio. “Não tem clima pra mantê-lo [no cargo de secretário], está bem complicado”, disse.

A data marcada para a ida de Rodney Miranda na Alego foi o dia 11/6, quinta-feira. Entretanto, conforme Prado, se trata de um feriado, o secretário deve comparecer na quarta-feira (10/6). Além dele, Prado também confirmou que Jorge Caiado foi convidado para explicar as acusações para os deputados.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a SSP, que respondeu por meio de nota que a ” Secretaria de Segurança Pública de Goiás está tomando conhecimento do conteúdo do áudio e que tomará as providências cabíveis, já que possui conteúdo ofensivo e inverídico”.