Até a manhã desta sexta-feira (5/6), Goiás já registra 5.266 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. As cidades do Entorno do DF somam mais de mil casos de covid-19. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual.

Conforme informações, o município de Águas Lindas apresenta o maior número de casos no Entorno, sendo 297. O Hospital de Campanha da cidade será inaugurado hoje, com a presença de Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Veja a lista das cidades do Entorno com os respectivos casos:

Valparaíso – 178 Santo Antônio do Descoberto – 134 Novo Gama – 99 Luziânia – 98 Planaltina – 91 Padre Bernardo – 59 Cidade Ocidental – 41 Goianésia – 41 Formosa – 39 Abadiânia – 11 Barro Alto – 9 Cristalina – 9 Alexânia – 7 Cocalzinho de Goiás – 7 Pirenópolis – 5 Alto Paraíso – 3 Niquelândia – 3 São João d’Aliança – 3 Corumbá de Goiás – 2 Água Fria de Goiás – 1 Cabeceiras – 1 Cavalcante – 1 Flores de Goiás – 1

Somente cinco cidades não tem casos confirmados do coronavírus, somente suspeitas, sendo:

Alvorada do Norte – 5 suspeitos Simolândia – 3 suspeitos Vila Propício – 1 suspeito Mimoso de Goiás – 5 suspeitos Vila Boa – 6 suspeitos

Cidades do Entorno do DF somam mais de mil casos de covid-19 e contam com hospital de campanha

O Governador Ronaldo Caiado e o presidente Jair Bolsonaro inauguram hoje (5/6), às 9h, o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás para atendimento exclusivo a pacientes que apresentarem sintomas da covid-19. O local foi construído pelo Governo Federal e repassado para o estado, que prestará atendimento à população do Entorno do DF.

Em debate virtual nesta quinta-feira (4/6), Caiado disse que entregará no fim do mandato um Entorno melhor, pois as iniciativas tomadas revelam um desenho em curso que se sustenta no tripé de atendimento à saúde nas cidades de Águas Lindas; Luziânia, que ganhou 40 leitos recentemente; e Formosa, para onde estão previstos um hospital estadual e uma policlínica.

Sobre as ações de combate ao coronavírus, principalmente no Entorno, o governador lembrou que é imprescindível, além das iniciativas estaduais, a conscientização da população e o “braço forte” de autoridades locais. “Luziânia tem menos casos do que Valparaíso porque tem uma prefeita que se preocupa com a população. Você vai a Valparaíso e está tudo aberto, bar, boate, por isso, os registros aumentam”, concluiu.